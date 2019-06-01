السعودية تدعو إلى تحري هلال شوال مساء الإثنين

دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء بعد غد الإثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المحكمة دعت كل من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
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