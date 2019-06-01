حوالى ألفين من "السترات الصفراء" يتظاهرون في باريس

تظاهر بين ألف وألفي شخص من حركة "السترات الصفراء" المطلبية السبت في باريس في أجواء احتفالية، رغم تراجع تعبئتهم، وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس".
وانطلق المتظاهرون بمسيرتهم في باريس قرابة الساعة 11:00 بتوقيت جرينيتش، وحمل بعضهم صفارات أو طبولاً.
وردد المحتجون "عدالة اجتماعية، عدالة ضريبية" و"ضد الرأسمالية"، فيما ما بدا أن حجم موكبهم تقلّص عن الأسبوع الماضي، إذ ضمّ 2100 متظاهر وفق وزارة الداخلية الفرنسية.
وانطلقت هذه الحركة غير المسبوقة بسبب الغضب من الضرائب وضد السياسة الاجتماعية للحكومة، ثم تحولت إلى حراك متعدد الجوانب.
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وبعد أشهر من التحركات المتنوعة التي استقطبت عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين فاق عددهم في بعض المرات 200 ألف شخص، بدأ التحرك بالتراجع في الأسابيع الأخيرة. وفي 18 مايو، بلغ عدد "السترات الصفراء" في كل أنحاء فرنسا 15500 شخص، وفي 25 مايو انخفض عدد المتظاهرين إلى 12500 شخص.
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