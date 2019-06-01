كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إماراتي: المنطقة لا تريد الحرب لكنها ضاقت ذرعا بـ"التنمر الإيراني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد، لكن شدد على أن المنطقة "ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني".

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة عن قرقاش قوله - في تغريدة عبر حسابه في موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - إنه مع نهوض الدور المركزي للسعودية يتراجع دور الصغار والمخربين، مضيفا أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار، وهذا تطور إيجابي.

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وكانت القمتان الطارئتان (الخليجية والعربية) اللتان عقدتا - في مكة المكرمة أول أمس - قد رفضتا تدخلات إيران، وطالبتا بتدعيم القدرات لردع طهران.

وأجمع قادة الدول العربية - في كلماتهم بمكة المكرمة - على أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

خلد - ك ف