كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة جرحى انفجار مصنع متفجرات في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 79 شخصاً بجروح إثر انفجار في مصنع كبير للمتفجرات في وسط روسيا السبت، بحسب حصيلة جديدة نشرتها السلطات المحلية.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 42 جريحاً.

ووقع الانفجار في مصنع "كريستال" في دجيرجينسك على بعد 400 كلم شرق موسكو في منطقة نيجني نوفغورود.

وقالت السلطات البلدية في المنطقة إن "الانفجار أوقع أضراراً في 5 من مباني المصنع ونحو 180 مسكناً".

وافاد بيان لوزارة الصحة "وفق آخر المعلومات، احتاج 79 شخصاً إلى مساعدة طبية بعد الانفجار في كريستال هم 38 عاملاً في المصنع و41 من سكان المدينة"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك اطفال بين الجرحى".

واضاف المصدر نفسه ان 15 شخصا نقلوا الى المستشفى بينهم مصاب بجروح خطرة.

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وكانت ناطقة باسم السلطات الصحية صرحت لوكالة انترفاكس في وقت سابق أن الجرحى أصيبوا بشظايا.

وقال ممثلون لمصنع "كريستال" لوكالة انترفاكس إن خمسة أشخاص كانوا يعملون في منطقة الانفجار وتم إجلاؤهم بنجاح.

وصرح متحدث باسم خدمات الطوارئ "وقع انفجار في إحدى الورش، تلاه حريق امتد على نحو 100 متر مربع".

وتم إخماد الحريق بالكامل.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سحابة كبيرة من الدخان بعد وقوع الانفجار.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الفدرالية فتح تحقيق حول مخالفات محتملة لمعايير السلامة الصناعية.