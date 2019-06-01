كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. السلطات تغلق مكتب الجزيرة وتسحب ترخيص عملها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية السودانية، السبت، الأنباء التي تم تداولها عن استدعاء سفيرها لدى قطر، وأشارت إلى أن الغرض من الاستدعاء كان "التشاور".

وقالت الخارجية السودانية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء السودان إن استدعاء سفير السودان لدى قطر، فتح الرحمن علي محمد، إلى الخرطوم جاء بغرض التشاور.

وأكد الناطق باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق، بحسب مداد نيوز، أن السفير سيعود إلى العاصمة القطرية، الدوحة، خلال ساعات ليستكمل عمله، وفقا للوكالة السودانية.

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وقرّر المجلس العسكري السوداني، أمس، "إغلاق" مكتب شبكة الجزيرة القطريّة بالخرطوم وسحب تراخيص العمل لمراسلي وموظّفي شبكة الجزيرة اعتبارًا من الآن.

وبحسب تقارير إعلامية فإنّ أجهزة الأمن أبلغت مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم بقرار المجلس العسكري وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته.