كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإسبانية تفكك 4 شبكات تهرب القصر من المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات الشرطة الأسبانية القبض على 16 شخصاً (أغلبيتهم يحملون الجنسية المغربية)، كانوا مسؤولين عن إرسال المهاجرين القُصّر من المغرب إلى أسبانيا، وقد تم إيداعم لاحقاً في مراكز استقبال بالعديد من المدن الأسبانية.

وخلال العملية الأمنية، التي تمت في منطقة جبل طارق ومقاطعة إشبيلية (جنوباً)، تم تفكيك 4 شبكات كانت تستخدم منازل في العديد من المناطق لاستقبال المهاجرين القُصّر فور وصولهم.

وأكد الحرس المدني الأسباني اليوم السبت أن هذه المنظمات حثت هؤلاء القُصّر على السفر إلى أسبانيا عن طريق القوارب الصغيرة أو القوارب المطاطية التي يمتلكها زعماء هذه المنظمات أو الاختباء داخل الحافلات والشاحنات.

وعندما كان يصل القُصّر إلى أسبانيا كان يتصل أفراد هذه المنظمات بعائلاتهم ومطالبتهم بمبالغ تتراوح ما بين 600 و800 يورو من أجل إيصالهم لبرشلونة (شمال شرقي إسبانيا) أو فالنسيا (شرقاً) أو بلباو (شمالاً).