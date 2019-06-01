كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد عساف: الموقف الأوربي نظريًا ما زال يتسمك بحل القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق وليد عساف، رئيس لجنة مقاومة الجدار والاستيطان، على رفض الاتحاد الأوربي لسياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة، قائلًا: "الموقف الأوربي مهم في كافة الأحوال، والمطلوب منه أن يرتقي لمستوى الحديث".

وتابع رئيس لجنة مقاومة الجدار والاستيطان، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الموقف الأوربي نظريًا ما زال يتسمك بحل القضية الفلسطينية وموضع القدس واللاجئين، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة للمحافظة على الموقف الاوربي كما هو، في ظل تغير الولايات المتحدة موقفها الآن تجاه القضية الفلسطينية.