كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة تركية بدون طيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أن دفاعاته الجوية أصابت طائرة تركية بدون طيار "درون" فوق مدينة غريان، الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، بعد قصفها عدداً من الأحياء والمناطق السكنية الآمنة بشكل عشوائي.



وذكرت غرفة "عمليات الكرامة" التابعة للجيش الليبي، أن الجيش أسقط طائرة تركية مسيرة فوق مدينة غريان بعد استهدافها عدداً من الأحياء السكنية، بحسب صحيفة "إيوان ليبيا".