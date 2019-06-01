كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد عساف: موقف الاتحاد الأوروبي من سياسية الاستيطان مهم لكنه نظري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن رفض الاتحاد الاوروبي لسياسة الاستيطان، موقف مهم، ولكن المطلوب من الموقف الأوروبي أن يرتقي لمستوى الحدث.

وأضاف "عساف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الموقف الأوروبي حتى الآن نظري، فلازال الموقف الاوربي يتمسك بموقفه الثابت المعروف، بحل الدولتين، وفي موضوع القدس واللاجئين، ونحن نريد الحفاظ على الموقف الأوروبي كما هو.

وتابع رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن هناك تسارع في الأحداث وتسارع وتيرة بناء المستوطنات، ومحاولة إسرائيل إنهاء أي فرصة لقيام الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، والتوسع الاستيطاني الذي لم يسبق له مثيل.

