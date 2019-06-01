بيت الطرب.. وجهة المغاربة المتعطشين للأصالة والتقاليد العريقة-فيديو

فيديو : يونس الميموني

يجتمع عدد من رواد المقهى الثقافي بيت الطرب بطنجة على موائد إفطار تقليدية، تعددت فيها الأصناف الغذائية، مابين حريرة على الطريقة الطنجاوية، والتمر وغيرها من الوجبات التي تفتح شهية الصائمين الذين يزورون هذا الفضاء التقليدي.

وعبر عدد من رواد المقهى الثقافي عن سعادتهم لزيارة مثل هذه الفضاءات الثقاقية، حيث تذكرهم زخرفة المكان سكان عاصمة البوغاز بعادات وتقاليدهم أجدادهم، وهي أيضا مناسبة لقضاء فترات ممتعة مع الأصدقاء والأقارب للاستمتاع بأنغام “الطقطوقة الجبلية”.

ويحرص محمد البقالي صاحب المقهى على تقديم فطور تقليدي لزبنائه، مشيرا في حديثه لـ “اليوم24” أن هناك إقبالا متزايدا لدى مختلف الفئات العمرية لاكتشاف عادات وتقاليد سكان طنجة، والرجوع إلى حنين الماضي القريب.