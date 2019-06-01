الحوثيون يرفعون صور خامنئي ونصر الله في الحديدة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تداول حسابات يمنية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة قيل إنها من داخل عرض عسكري للحوثيين في مدينة الحديدة، وظهر بها خامنئي وحسن نصر الله.

وعلقت الحسابات اليمنية على الصورة بأن “الحوثيين رفعوا صور خامنئي وحسن نصر في العرض العسكري الذي نفذوه في مدينة الحديدة، شكراً وامتناناً لإيران وحزب الشيطان على مايقدمونه من دعم لعصابتهم التي عاثت في الأرض فساداً، وقتلت اليمنيين، وشردتهم، ودمرت دولتهم، وحولت اليمن إلى أكبر حقل للألغام والخراب”.