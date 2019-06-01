توجه أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى إلى رئيس حزب التوحيد العربي ​وئام وهاب​ قائلا:"لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن أقبل منك أيها الرفيق وئام بأن تضع فضيحة زجنا في السجن مع ​اللواء​ ​جميل السيد​ واللواء ​علي الحاج​ والعميد ريمون عازار، في نفس الخانة مع الحكم النزيه والشفاف الذي صدر عن قضاة يُشهد لهم في حق المجرم القاتل المدعو سمير فريد جعجع"، مضيفا:"الرجاء أن تحذف قضيتنا من تغريدتك التي تدخل بعناوين خبريات الطالع والنازل في دهاليز ال​سياسة​ اللبنانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان لوهاب: لا اقبل منك ان تضع فضيحة زجنا بالسجن مع الحكم النزيه بحق جعجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.