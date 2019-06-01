الطقس غدا غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات .

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات مع استقرار درجات الحرارة ، تنشط الرياح أحياناً. .

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.