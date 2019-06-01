الطقس غدا غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط".
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما يتكون الضباب على المرتفعات .
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات مع استقرار درجات الحرارة ، تنشط الرياح أحياناً. .
الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
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