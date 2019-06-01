حايك: العمل بدائرة مؤسسة كهرباء صور ناشط وهناك إقبال للاشتراك بالتيار وتركيب العدادات

تفقّد المدير العام لـ"مؤسسة كهرباء ​لبنان​" رئيس مجلس الإدارة ​كمال حايك​، دائرة مؤسسة كهرباء صور، وجال في أقسامها، حيث اطّلع من مدير الدائرة ​محمد حمزة​ على سير العمل وآليّته، مستوضحًا عن حركة إقبال المواطنين على تقديم الطلبات أو الإشتراك في ​التيار الكهربائي​، بعد التخفيضات الّتي أقرّتها مؤخّرًا "​مؤسسة كهرباء لبنان​" بنسبة 75 بالمئة على الإشتراكات، بقدرة 15 و20 أمبير".

كما اطّلع حايك على آليّة تحصيل المتأخّرات والجباية، وأعطى توجيهاته بـ"ضرورة تفعيل تركيب العدادات بالسرعة الممكنة والقصوى، لما في ذلك من تفعيل لعملية الجباية وتلبية المواطنين".

ولفت بعد الجولة إلى أنّ "ما أشاهده اليوم في دائرة صور، بأنّ هناك إقبالًا من المواطنين للاستفادة من التخفيضات الّتي قدّمتها "مؤسسة كهرباء لبنان"، وتبيّن في الوقت نفسه من موظّفي دائرة صور وشركة مراد، الحرص على تفعيل القطع وزيادة الواردات وتحصيل المتأخّرات".

وأكّد حايك أنّ "هذا العمل يجب أن يتطوّر في المستقبل في دائرة صور، وفي الدوائر كافّة في لبنان، والّذي لفتني اليوم أنّ هناك زحمة وإقبالًا كثيفًا من المواطنين على تقديم الطلبات، وعَلِمت من حمزة أنّ تقديم طلبات الاشتراكات الجديدة، بلغت أكثر من 50 طلبًا واليوم نهار سبت".

وركّز على أنّ "حركة العمل في دائرة صور ناشطة، لا سيما لجهة إقبال المواطنين على تقديم الطلبات، وأيضًا الجهد المبذول من الموظّفين لتحصيل حقوق المؤسسة، وهذا يجب أن يتفاعل في صور، وباقي المناطق اللبنانية".