النشرة: سبعة جرحى من أسرة واحدة نتيجة انقلاب سيارة على طريق بوداي- بعلبك

ذكر مراسل "النشرة" في بعلبك أنّ "سبعة أشخاص من أسرة واحدة من التابعية السورية، أُصيبوا نتيجة انقلاب سيارة من نوع "فولفو" على طريق بوداي في بعلبك، وهم سائق السيارة "م. د." وزوجته "أ. د." وأطفالهما الخمسة".
وبيّن أنّ "عناصر الصليب الأحمر اللبناني نقلوا الأطفال إلى "مستشفى بعلبك الحكومي"، فيما نُقل الأب إلى "مستشفى الريان" لعدم توفر التجهيزات الإستشفائية في "مستشفى بعلبك".
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