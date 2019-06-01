النشرة: سبعة جرحى من أسرة واحدة نتيجة انقلاب سيارة على طريق بوداي- بعلبك

ذكر مراسل "النشرة" في ​بعلبك​ أنّ "سبعة أشخاص من أسرة واحدة من التابعية السورية، أُصيبوا نتيجة ​انقلاب سيارة​ من نوع "فولفو" على طريق بوداي في بعلبك، وهم سائق السيارة "م. د." وزوجته "أ. د." وأطفالهما الخمسة".

وبيّن أنّ "عناصر ​الصليب الأحمر اللبناني​ نقلوا الأطفال إلى "مستشفى بعلبك الحكومي"، فيما نُقل الأب إلى "مستشفى الريان" لعدم توفر التجهيزات الإستشفائية في "مستشفى بعلبك".