ريفي: موقف لبنان الرسمي يتمثل بما قاله الحريري في القمة العربية

أكد الوزير السابق اللواء ​اشرف ريفي​ أن "موقف لبنان الرسمي يتمثل بما قاله رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في القمة العربية "، معتبر أن "أغلبية ​الشعب اللبناني​ لا توافق على ​سياسة​ ​حزب الله​ ولبنان يعاني من عزلة بسبب هذه السياسة".

وفي حديث تلفزيوني راى ريفي أن "مصلحة لبنان تكمن في البقاء ضمن الاجماع العربي"، مشيرا الى ان "الشعب اللبناني لم يستسلم للهيمنة الايرانية ومشروع حزب الله"، مضيفا:"نطالب العرب بعدم التخلي عن لبنان".