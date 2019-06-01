لفت وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، إلى "أنّنا يجب أن نصبح مثل الدول الكبرى نصدّر ​صواريخ​، بدل أن نترجّى حتّى نسلّح جيشنا الوطني". ونوّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "أكيد إذا بتحب ​لبنان​ حتحب صناعته"، ويصبح لدينا منتج دقيق ذات جودة عالية وفعّالة يحقّق مدخولًا كبيرًا للدولة".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: "لازم نصير نصدّر صواريخ بدل ما نترجى حتى نسلح جيشنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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