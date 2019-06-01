زغيب: لضرورة اصدار العفو العام وحضور الدولة الفاعل في البقاع

أكد المفتي الشيخ عباس زغيب على "ضرورة اصدار العفو العام وحضور الدولة الفاعل في البقاع من خلال المؤسسات، لأن البقاع وأهله الشرفاء يستحقون ان يكون بقاعهم بمستوى تضحياتهم التي قدموها في سبيل ان يعيش لبنان حرا مستقلا وكريما".
وفي كلمة له خلال حفل الافطار الذي اقامه في بعلبك طالب زغيب بـ "رفع الحرمان عن البقاع الذي سببه غياب الدولة المتعمد"، معتبرا ان "وجه البقاع الحقيقي متمثل بالمؤمنين والملتزمين، وليس كما يصوره البعض على انه واقع متفلت، أو كما يظهره بعض الموتورين الذين يفتعلون المشاكل".
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