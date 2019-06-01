حذّر نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، من أنّ "تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية، الّتي تشهد تصاعدًا في المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين المناهضين للمجلس، سيكون نوعًا من الفوضى".
وأوضح أنّه "ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني"، مركّزًا على "أنّنا سنحسم أيّ فوضى في البلاد لأجل الحكومة المدنية المقبلة كي تكون وطنية وتحكم بهيبة القانون". وبيّن أنّ "هناك من يقولون إنّ المجلس العسكري ضعيف، لكن هناك ضغط من الجماهير، ونحن سنحسم أي فوضى بالقانون، وأيّ خطوة تمّت لوقف حياة الناس سنحسمها بالقانون".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني: مستعدون لتسليم السلطة لمدنيين شرط أن تشمل كل السودانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.