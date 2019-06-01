المجلس العسكري السوداني: مستعدون لتسليم السلطة لمدنيين شرط أن تشمل كل السودانيين

حذّر نائب رئيس ​المجلس العسكري​ الإنتقالي في ​السودان​، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، من أنّ "تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية، الّتي تشهد تصاعدًا في المواجهات بين ​قوات الأمن​ والمعتصمين المناهضين للمجلس، سيكون نوعًا من الفوضى".

وأوضح أنّه "ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني"، مركّزًا على "أنّنا سنحسم أيّ فوضى في البلاد لأجل الحكومة المدنية المقبلة كي تكون وطنية وتحكم بهيبة القانون". وبيّن أنّ "هناك من يقولون إنّ المجلس العسكري ضعيف، لكن هناك ضغط من الجماهير، ونحن سنحسم أي فوضى بالقانون، وأيّ خطوة تمّت لوقف حياة الناس سنحسمها بالقانون".