أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن اعتقاده بأنّ "هناك استعدادًا من جانب المسؤولين في الحكومة الأميركية لإجراء حوار والتوصل لاتفاقات وتسويات"، بشأن الرسوم الجمركية الّتي هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدامها أداة تصدٍّ للهجرة غير الشرعية عبر الحدود.
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "وفدًا مكسيكيًّا برئاسة وزير الخارجية مارسيلو إيبرارد سيلتقي الأربعاء في واشنطن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، لبحث الرسوم الجمركية".
وكان ترامب قد أعلن "فرض رسوم جمركية نسبتها 5 بالمئة على كلّ البضائع الآتية من المكسيك اعتبارًا من 10 حزيران"، ما لم تتّخذ الحكومة المكسيكية إجراءات إضافيّة لوقف تدفّق المهاجرين غير المسجّلين إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر الحدود المكسيكية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المكسيك: هناك استعداد من الجانب الأميركي للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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