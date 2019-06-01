رئيس المكسيك: هناك استعداد من الجانب الأميركي للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية

أعرب الرئيس ​المكسيك​ي ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​، عن اعتقاده بأنّ "هناك استعدادًا من جانب المسؤولين في ​الحكومة الأميركية​ لإجراء حوار والتوصل لاتفاقات وتسويات"، بشأن الرسوم الجمركية الّتي هدّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ باستخدامها أداة تصدٍّ للهجرة غير الشرعية عبر الحدود.

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "وفدًا مكسيكيًّا برئاسة وزير الخارجية مارسيلو إيبرارد سيلتقي الأربعاء في واشنطن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، لبحث الرسوم الجمركية".

وكان ترامب قد أعلن "فرض ​رسوم جمركية​ نسبتها 5 بالمئة على كلّ البضائع الآتية من المكسيك اعتبارًا من 10 حزيران"، ما لم تتّخذ الحكومة المكسيكية إجراءات إضافيّة لوقف تدفّق المهاجرين غير المسجّلين إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ عبر الحدود المكسيكية.