موفد أميركا إلى أفغانستان سيجري محادثات جديدة مع "طالبان" هذا الشهر في قطر

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ "موفد الولايات المتحدة الأميركية لشؤون أفغانستان زلماي خليل زاد، سيجري محادثات جديدة مع ممثّلي "حركة طالبان" هذا الشهر في قطر"، في وقت تتكثف المساعي للتوصّل إلى اتفاق يطوي صفحة أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.
ولفتت في بيان، إلى أنّ "خليل زاد قد غادر يوم أمس الجمعة في جولة تستمرّ 17 يومًا، سيتوقّف خلالها في أفغانستان وباكستان وألمانيا وبلجيكا والإمارات"، مبيّنةً أنّ "في الدوحة، سيستأنف المحادثات مع "طالبان" بعد توقّفها لمدّة شهر، في محاولة لدفع عملية السلام قدمًا".
وكان خليل زاد قد التقى ممثّلي "طالبان" ستّ مرات خلال الأشهر الأخيرة، في إطار سعي لإبرام اتفاق تسحب الولايات المتحدة بموجبه قواتها الّتي نشرتها في أفغانستان، في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001.
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