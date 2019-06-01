خارجية فنزويلا دانت توجّه المعارضة لإنشاء "مكاتب قنصلية باطلة"

دانت وزارة الخارجية في ​فنزويلا​ "إعلانات إنشاء مكاتب باطلة، غير مسموح لها بإدارة الأعمال القنصلية، وتهدف إلى إظهار أنّ أعمالها ذات قيمة أو أثر قانونيين".

وأكّدت في بيان، أنّ "المستندات الفنزويلية المقبولة في العالم أجمع هي الصادرة عن السلطات الحكومية الأصيلة"، محذّرةً من أنّ "تحوير المستندات وتزوير الأختام الرسمية يعدّان أفعالاً جنائية، تخضع للعقوبات".

مع التذكير أنّ رئيس الجمعية الوطنية ​خوان غوايدو​ كان قد أعلن نفسه في كانون الثاني 2019 رئيسًا بالوكالة، وأيّدته في ذلك نحو 50 دولة. وتقول المعارضة إنّ ​الانتخابات الرئاسية​ الّتي جرت في أيار 2018 وسمحت للرئيس ​نيكولاس مادورو​ بالبقاء في السلطة، مزوّرة.