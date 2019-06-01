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الظروف الاقتصادية تدفع أب طفلين إلى الانتحارمن الطابق الثالث

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أيوب الخياطي 0 تبليغ

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اهتزت مدينة طنجة أمس الجمعة على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما ألقى شاب بنفسه من الطابق الثالث لمنزله المتواجد بمنطقة “مغوغة الصغيرة”.

وكشف شهود من عين المكان لـ “اليوم 24″، أن الشاب في عقده الثالث وهو متزوج وأب لطفلين، أقدم على الانتحار بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة، ودخل في أيامه الأخيرة، في حالة من الاكتئاب الحاد، قبل أن يقدم على وضع حد لحياته بهذه الطريقة المروعة.

وحلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان لنقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات دوق دي طوفار، فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة إجراءاتها القانونية لمعرفة أسباب الانتحار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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