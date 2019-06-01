النهائي المهزلة.. الترجي يتوج بفضيحة “الفار” والوداد يفوز بالقلوب – فيديو

فيديو: أيوب المكناسي

ليلة أمس الجمعة، شاهد العالم بأسره، أكبر فضيحة في تاريخ الكرة الإفريقية، بعد أن حرم فريق الترجي التونسي، بمشاركة مع اتحاده الوطني وأعضاء في “الكاف” الوداد البيضاوي، لقب عصبة أبطال إفريقيا، بعد أن ادعوا بأن تقنية “الفار” غير مشغلة.

إذ قرر الاتحاد الإفريقي، بضغوط تونسية، منح اللقب القاري للفريق التونسي، واعتباره فائزا على الوداد البيضاوي على الرغب من عدم اتمام المباراة، وتوقفها في الدقيقة 58.

وتوقفت مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بسبب تعطل تقنية “الفار”، وعدم احتساب هدف صحيح للوداد البيضاوي.

وفي مشهد غريب، لا نتابعه إلا في القارة السمراء، رفض الغامبي باكاراي غاساما، حكم مباراة الوداد والترجي التونسي، التي تجرى حاليا في إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، هدفا صحيحا، ورفض أيضا الاحتكام لتقنية “الفيديو” الفار.

الوداد، لم ولن يصمت على هذه “المهزلة”، فقد أكد سعيد الناصيري، رئيس النادي بأنه لن يقبل بما وقع، وسيلجأ لكل المنتظمات الكروية الدولية بما فيها “الفيفا” و “الطاس”.

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وشدد الناصيري، على أن الوداد سيلجأ للفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية من أجل البث في هذا النهائي و “استرجاع حقوق النادي”.

الترجي احتفل باللقب بطريقة “مضحكة” وأمام مدرجات خالية من جماهيره، بينما خصصت جماهير الوداد “استقبال الأبطال” لفريقها في مطار الدار البيضاء.