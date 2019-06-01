الشرطة البريطانية تبحث عن شاب مغربي.. لكن دون الاقتراب منه

دعت شرطة مانشستر الكبرى المواطنين للإبلاغ عن شاب مغربي مفقود، في حال رؤيته، لكن دون الاقتراب منه.

ونقل موقع أولدهام-كرونيكال المحلي بيانا للشرطة قالت فيه، إنه “تمت رؤية رضا جرموني البالغ من العمر 23 سنة آخر مرة، في مستشفى سالفورد رويال يوم السبت 25 ماي الجاري”.

وأوضحت أنه “مواطن مغربي يبلغ طوله حوالي 5 أقدام و6 بوصات، وشعره داكن مجعد” مشيرة إلى أنه “شوهد لآخر مرة وهو يرتدي قبعة خضراء وسترة سوداء مع غطاء رأس أخضر وسروال داكن اللون وحذاء رياضي أسود”.

كما عبرت الشرطة عن قلقها وقالت إنها تريد “التأكد من الصحة الجيدة للمفقود رضا”، كما خصصت رقما للتواصل معها، في حال العثور عليه.