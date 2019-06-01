مازيمبي الكونغولي: الترجي التونسي بطل العار!

وصف نادي “تي بي مازيمبي” الكونغولي، واحد من أكبر الأندية في القارة السمراء، تتويج فريق الترجي التونسي بلقب عصبة الأبطال الإفريقية، أمس الجمعة، بـ”تتويج العار”، وذلك بعد المهزلة التي عرفها ملعب رادس، في المباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي.

وعاد النادي الكونغولي، في مقال نشره على موقعه الرسمي، إلى الظلم التحكيمي الفاضح الذي تعرض له الفريق المغربي، وقال بأن الوداد كان يستحق احتساب هدف التعادل، والذي أكدت اللقطات التلزية بأنه هدف صحيح.

ووصف مازيمبي، احتفال الترجي باللقب القاري بـ”البارد” وغير المستحق، خاصة وأنه جاء بعد ظلم مزدوج على الوداد البيضاوي، في مباراة الذهاب، التي أوقف على إثرها الحكم المصري، جهاد جريشة لستة أشهر، ولقاء العودة أيضا، بسبب تعطيل جهاز الفار.