نقطة نظام.. خطر استهلاك “النعناع”

أثار بيان مقتضب صدر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حول خطر استهلاك أعشاب «النعناع» المسوق في جهة الشمال، حالة من الخوف في أوساط المستهلكين، نظرا إلى الحضور القوي لهذه النبتة في تحضير الشاي المغربي.

وقال المكتب إنه «تأكد أن 7 عينات من أصل 13 عينة لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية، حيث تحتوي على مبيدات غير مرخصة في زراعة النعناع، أو مبيدات تفوق المقادير المسموح بها، ما يشكل خطرا جسيما على صحة المستهلك».

أعاد هذا المعطى إلى الواجهة تقريرا آخر يتكتّم عليه المجلس الأعلى للحسابات، يتعلّق بمهمة افتحاص هذا المكتب المسؤول عن مراقبة المواد الغذائية وسلامتها الصحية. التقرير، الذي نشرت «أخبار اليوم» أهم خلاصاته قبل أكثر من عام، مازال مجلس إدريس جطو يمتنع عن نشره للعموم في صيغته النهائية، التي يفترض أنها تتضمن ردا من المكتب التابع لوزارة الفلاحة.

واحدة من خلاصات ذلك التقرير الأولية تقول إن جميع النباتات المنسمة، منها النعناع، المتداولة في المغرب، لا تتوفر على المعايير الصحية، بل إن بعضها سام ويجري تداوله على نطاق واسع.

البيان التحذيري من نعناع الشمال مجرّد شجرة تخفي وراءها غابة مخيفة.