إطلاق قذيفتين من سورية نحو الجولان المحتل ولا إصابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، السبت، إنه رصد إطلاق قذيفتين من الأراضي السورية تجاه جبل الشيخ في الجولان المحتلّ.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة إن إحدى القذيفتين سقطت في الجولان المحتلّ، بينما سقطت الأخرى في الأراضي السورية، دون أن يؤكّد الجيش الإسرائيلي ذلك.
وقال شهود عيان إن صافرات الإنذار لم تدوّ في المنطقة، وإن القذيفتين لم تسفرا عن سقوط مصابين.
وأشارت تقديرات إسرائيليّة، بحسب موقع "واللا"، إلى أن إطلاق القذيفتين "متعمّد"، وليس كما حدث في السابق "نتيجة انزلاق قذائف جراء الحرب الدائرة في سورية".
ويأتي إطلاق القذيفتين بعد أربعة أيام من إطلاق المضادات الجوية السورية صواريخها باتجاه طائرة حربيّة إسرائيليّة، ادّعى الجيش الإسرائيليّ إنها كانت تنفّذ طيرانًا اعتياديًا في المنطقة. وقصفَ الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، مركبة عسكرية سورية، ادّعى أن الصاروخ المضاد للطائرات أطلق منها، ما أدى إلى مقتل جندي سوري وإصابة آخر بجراح.
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