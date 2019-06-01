صفعات سودانية على وجه قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان، السبت، أنها استدعت السفير فتح الرحمن علي سفيرها في قطر للتشاور.

وكانت وسائل إعلام سودانية ذكرت أن وزارة الخارجية استدعت سفير الخرطوم في الدوحة بسبب ممارسات قناة الجزيرة القطرية وتحريضها الدائم ضد البلاد.