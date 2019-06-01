الان تتابع رصد صاروخين أطلقا من سوريا تجاه جبل الشيخ في الجولان المحتل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت قناة العربية، إنه تم رصد صاروخين أطلقا من سوريا تجاه جبل الشيخ في الجولان المحتل. وأكد مراسل القناة عم وجود إصابات في إطلاق صاروخين من سوريا على جبل الشيخ بالجولان المحتل.

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