أكد المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس أننا "ادعينا على الجهات التي وظفت بطريقة مخالفة للقانون وليس على الموظفين".
وفي حديث تلفزيوني أكد خميس أن "قطار الاجراءات القانونية في ملف التوظيفات انطلق وهناك عدة محطات له"، مشيرا الى ان "الاسماء التي ادعينا عليها هي من مختلف التوجهات السياسية ففي هيئة اوجيرو ادعينا على مديرها عماد كريدية وعلى مدير الشبكات هادي بو فرحات وهو محسوب على التيار الوطني الحر".
كانت هذه تفاصيل خبر القاضي خميس: الاسماء التي ادعينا عليها بملف التوظيفات هي من مختلف التوجهات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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