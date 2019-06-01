روحاني: مستعدون للحوار إذا التزم الجانب الآخر بالقواعد الدولية وأظهر لنا الاحترام

أكّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ "أنّنا نؤمن بالحوار والجلوس على طاولة مفاوضات على أساس احترام متبادل، وضمن المقرّرات الدولية"، معلنًا "أنّنا مستعدّون للحوار إذا التزم الجانب الآخر بالقواعد الدولية، وأظهر لنا الاحترام".

وشدّد على "أنّنا لا نقبل أن نتلقّى الأوامر من ​الولايات المتحدة الأميركية​ بالتفاوض"، لافتًا إلى أنّ "​واشنطن​ تراجعت عن تهديداتها بإسقاط النظام في إيران، وقواتها توقفّت على بعد 400 ميل من مياهنا".