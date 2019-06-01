توقيف 300 من أنصار المعارضة في الكاميرون أثناء تظاهرات بمدن عدة

أوقفت أجهزة الأمن نحو 300 من أنصار "حركة نهضة الكاميرون" الّتي يقبع رئيسها موريس كامتو في السجن منذ نهاية كانون الثاني الماضي، وذلك أثناء تظاهرات شهدتها السبت مدن كاميرونيّة عدّة.
وأوضح الأمين العام للحزب كريستوفر ندونغ، أنّ "هناك نحو 300 موقوف في صفوفنا، تمّ توقيفهم في ياوندي ودوالا ورافوسام ونكونغسامبا"، لافتًا إلى أنّ "نائب رئيس الحزب مامادو موتا، هو من بين الموقوفين".
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن كامتو و150 من المتعاطفين مع الحزب، الّذين هم معتقلين منذ نهاية كانون الثاني، إثر احدى التظاهرات.
ورغم حظر السلطات، إلّا أنّ "حركة نهضة الكاميرون" تنظّم تظاهرات منذ الإنتخابات الرئاسية في تشرين الأول 2018، الّتي تصفها بأنّها "سطو انتخابي"، وذلك بعد إعلان نتائجها الّتي حلّ فيها مرشح الحزب ثانيًا خلف الرئيس بول بيا.
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