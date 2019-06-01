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زلازل في ألبانيا تلحق أضرارا ببعض المنازل

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أكّدت ​وزارة الدفاع​ ووسائل الإعلام المحلية في ​ألبانيا​ أن "ستة زلازل هزت جنوب شرق ألبانيا في غضون ساعتين وأسفرت عن إصابة خمسة أشخاص وإلحاق أضرار بخمسة منازل".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن "خمسة أصيبوا عندما انهار منزل، في حين قالت السلطات الألبانية إنها تتابع الوضع بعد ال​زلزال​ الأول الذي كان بقوة 5.3 درجة وتوابعه".

وكان مركز الزلزال الأول على بعد 15 كيلومترًا جنوب شرقي بلدة كورتش وعلى عمق 14 كيلومترًا، وتلاه زلزال آخر بعد سبع دقائق على عمق 18 كيلومترًا في منطقة على الحدود مع ​اليونان​ و​مقدونيا​ الشمالية".

واستمرت الهزات الأقل قوة في بلدة كورتش ومنطقة جيروكاستر الجنوبية على الحدود مع شمال اليونان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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