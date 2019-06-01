عربيد : إذا استمرّ التراشق الكلامي فالسلام على أي موازنة إصلاحية

إعتبر رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ​شارل عربيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "إذا استمرّ التراشق الكلامي والتصعيد السياسي على هذه الوتيرة، فالسلام على أية موازنة إصلاحية أو مؤتمر إقتصادي أو خطة انتاجية"، مضيفا:"فلنعِ هشاشة مناعتنا الاقتصادية ودقة واقعنا الاجتماعي".

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