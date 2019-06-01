القصيفي نعى الصحافي نبيل حاوي: حارب بالكلمة والفكر وانتصر للمستضعفين وللمظلومين

غيّب الموت الصحافي الدكتور نبيل أنيس حاوي.

ونعته ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية، لافتةً إلى أنّه "مسجّل على جدولها النقابي، عَمِل في جريدة "النداء" الناطقة باسم ​الحزب الشيوعي اللبناني​، و"الوطن" الناطقة باسم ​الحركة الوطنية​، و"الأخبار"، قبل أن تحتجب وتعاود الصدور. وكان يوقّع مقالاته باسم "نبيل الهادي".

وذكرت أنّ "حاوي سافر إلى ​الكويت​ حيث عمل في جريدة "​القبس​" رئيسًا للقسم العربي والدولي فيها، وله ثلاثة مؤلّفات هي: التحدي الكبير- ​كمال جنبلاط​، 17 ساعة تاريخية عند ​باب المندب​، ترجمة كتاب الحركة النقابية اللبنانيّة. والراحل هو شقيق الأمين العام السابق لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" الراحل ​جورج حاوي​".

في هذا الإطار، أعرب نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، عن "حزنه لفقده صحافي مخضرم بقامته"، مركّزًا على أنّ "حاوي هو الصحافي الملتزم، الوفي لقناعته، والمناضل الشرس في سبيل حقوق الناس الوطنيّة والإجتماعية. وبغيابه تطوى صفحة مشرقة من تاريخ الصحافة اللبنانية، المناضلة والملتزمة، وتنكسر ريشة معطاء حاربت بالكلمة والفكر، وانتصرت للمستضعفين، وللمظلومين في مواجهة الظالم".

ونوّه إلى أنّ "ها هو اليوم يعود بتواضعه المعهود إلى بتغرين، مجاورًا شقيقه جورج الّذي سقط مضرجًا من أجل قضية آمن بها حتّى الشهادة. رحمه الله رحمة واسعة".