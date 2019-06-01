باسيل: أقلام خبيثة تخترع الأكاذيب عن كلفة حضور مباراة على حساب الدولة

اشار وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "فيما نبحث في ​مدريد​ كيف يستفيد شباب لبنان من اتفاق مع أكاديمية ريال ل​كرة القدم​، تخترع الأقلام الخبيثة الأكاذيب عن كلفة حضور مباراة على حساب الدولة".

وفي وقت سابق لفتت سفارة لبنان في مدريد في بيان الى أن " بعض وسائل الاعلام، نشرت خبراً لا صحة له على هامش الزيارة الرسمية لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل"، نافية أن تكون قد انفقت أي مبلغ لحضور باسيل مباراة كرة القدم في ختام زيارته لإسبانيا".