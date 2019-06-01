علوش: "يسمحلنا" نصرالله فالحريري رئيس حكومة لبنان ومن يحاسبه هو مجلس الوزراء

ركّز القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، في تصريح تلفزيوني تعليقًا على الكلمة الّتي ألقاها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ خلال الإحتقال بيوم القدس العالمي، على أنّ "يسمحلنا"، رئيس الوزراء ​سعد الحريري​ هو رئيس حكومة لبنان ومن يحاسبه هو ​مجلس الوزراء​، ومشكلة نصرالله هي مع القمة الموجّهة ضدّ اعتداءات ​إيران​".

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