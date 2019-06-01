عدوان: وزراء القوات أبدوا تحفظهم على الموازنة لكن لم نلق أذانا صاغية

أكد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​ أن "وزراء ​القوات​ اللبنانية أبدوا تحفظهم على ​الموازنة​ لكن لم نلق أذانا صاغية"، مشيرا الى ان "الموازنة بدأت بالناس بدل معالجة مكامن الهدر وهي اتت حتى نظهر للخارج بأننا قمنا بالتقشف".

وفي حديث تلزيوني رأى عدوان أن "الموازنة في ظاهرها تجميلية وترضي من يريد النظر اليها ولكنها تعطي ارقاما من الصعب تحقيقها"، مؤكدا اننا "نستطيع توفير 600 مليون ​دولار​ اذا قمنا بضبط التهريب عبر المعابر الشرعية".