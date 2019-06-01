أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان أن "وزراء القوات اللبنانية أبدوا تحفظهم على الموازنة لكن لم نلق أذانا صاغية"، مشيرا الى ان "الموازنة بدأت بالناس بدل معالجة مكامن الهدر وهي اتت حتى نظهر للخارج بأننا قمنا بالتقشف".
وفي حديث تلزيوني رأى عدوان أن "الموازنة في ظاهرها تجميلية وترضي من يريد النظر اليها ولكنها تعطي ارقاما من الصعب تحقيقها"، مؤكدا اننا "نستطيع توفير 600 مليون دولار اذا قمنا بضبط التهريب عبر المعابر الشرعية".
كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: وزراء القوات أبدوا تحفظهم على الموازنة لكن لم نلق أذانا صاغية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.