آلان عون: هناك من يغذي الخلافات بهدف الفتنة بين الوطني الحر والمستقبل

إعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن "هناك من يغذي الخلافات بهدف ايقاع الفتنة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل"، مؤكدا اننا "لا نستهدف رئيس الحكومة سعد الحريري ولا الطائفة السنية ولا تيار المستقبل".
وفي حديث تلفزيوني أكد عون أن "فريقنا اخذ دوره بعد استعادة الشراكة وذلك ليس موجها ضد أحد".
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