آلان عون: هناك من يغذي الخلافات بهدف الفتنة بين الوطني الحر والمستقبل

إعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​ أن "هناك من يغذي الخلافات بهدف ايقاع الفتنة بين ​التيار الوطني الحر​ و​تيار المستقبل​"، مؤكدا اننا "لا نستهدف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ولا ​الطائفة السنية​ ولا تيار المستقبل".

وفي حديث تلفزيوني أكد عون أن "فريقنا اخذ دوره بعد استعادة الشراكة وذلك ليس موجها ضد أحد".