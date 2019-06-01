الحواط: لن نسمح ب أخذ سلفات خزينة ولا يمكن اختزال البلد ومؤسساته بأشخاص

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​، خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، يجب ألّا نضطر إلى أخذ سلفات خزينة، ولن نسمح بذلك. يجب الالتزام بالقوانين و​الموازنة​".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "هناك شدّ حبال كبير بين "​التيار الوطني الحر​" و"​تيار المستقبل​"، وبين "التيار" و"​حزب القوات اللبنانية​"، لكن هذا شيء، وإصرارنا على الانتهاء من الموازنة بأسرع وقت، شيء آخر". وأكّد أنّه "لا يمكن لأحد اختزال البلد ومؤسساته بأشخاص".