شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، يجب ألّا نضطر إلى أخذ سلفات خزينة، ولن نسمح بذلك. يجب الالتزام بالقوانين والموازنة".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "هناك شدّ حبال كبير بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل"، وبين "التيار" و"حزب القوات اللبنانية"، لكن هذا شيء، وإصرارنا على الانتهاء من الموازنة بأسرع وقت، شيء آخر". وأكّد أنّه "لا يمكن لأحد اختزال البلد ومؤسساته بأشخاص".
كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: لن نسمح ب أخذ سلفات خزينة ولا يمكن اختزال البلد ومؤسساته بأشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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