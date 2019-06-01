رابطة قدماء القوى المسلحة: نقف خلف قائد الجيش بالدفاع عن حقوق العسكريين

أعلنت "​رابطة قدماء القوى المسلحة​" تأييدها لكلام قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​، خلال زيارته متحف الرئيس ​فؤاد شهاب​، مؤكدة ان "كلام العماد جوزيف عون هو صرخة مدوية يطلقها حامل أمانة الدفاع عن حدود الوطن وأمنه واستقراره، بعدما باتت أرقام موازنة الجيش مباحة مستباحة وكأن المقصود إقناع الرأي العام بأن الجيش يتحمل سبب المديونية العامة على حد ما جاء في كلمة القائد".

وفي بيان لها اكدت الرابطة أنها تقف وراء قائد الجيش وتشد على يده، وهي رهن إشارته في مسيرة الدفاع عن حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعن معنوياتهم التي هي أغلى من أي راتب.