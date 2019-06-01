79 جريحا في انفجار في مصنع للمتفجرات في روسيا

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موسكو: أصيب 79 شخصاً بجروح اثر انفجار في مصنع كبير للمتفجرات في وسط روسيا السبت، بحسب حصيلة جديدة نشرتها السلطات المحلية.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 42 جريحا.

ووقع الانفجار في مصنع "كريستال" في دجيرجينسك على بعد 400 كلم شرق موسكو في منطقة نيجني نوفغورود.

وقالت السلطات البلدية في المنطقة إن الانفجار أوقع أضراراً في خمسة من مباني المصنع ونحو 180 مسكناً.

وافاد بيان لوزارة الصحة "وفق آخر المعلومات، احتاج 79 شخصا الى مساعدة طبية بعد الانفجار في كريستال هم 38 عاملا في المصنع و41 من سكان المدينة". مشيرا الى أنه "ليس هناك اطفال بين الجرحى".

واضاف المصدر نفسه ان 15 شخصا نقلوا الى المستشفى بينهم مصاب بجروح خطرة.

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وكانت ناطقة باسم السلطات الصحية صرحت لوكالة انترفاكس في وقت سابق أن الجرحى أصيبوا بشظايا.

وقال ممثلون لمصنع "كريستال" لوكالة انترفاكس إن خمسة أشخاص كانوا يعملون في منطقة الانفجار وتم إجلاؤهم بنجاح.

وصرح متحدث باسم خدمات الطوارئ "وقع انفجار في إحدى الورش، تلاه حريق امتد على نحو 100 متر مربع".

وتم اخماد الحريق بالكامل.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سحابة كبيرة من الدخان بعد وقوع الانفجار.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الفدرالية فتح تحقيق حول مخالفات محتملة لمعايير السلامة الصناعية.