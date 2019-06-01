بالصور- لحظة اندلاع النيران في مخبز كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا ومقطع فيديو للحريق الذي اندلع صباح اليوم السبت، في مخبز بلدي بشارع الفتح بمدينة فوه، ما أدى إلى امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

ورصد "الخليج 365" عددًا من اللقطات الخاصة باندلاع الحريق، والتي توضح لحظة اشتعال النيران بشكل هائل، ما تسبب في خوف وهلع المواطنين، بينما ترك الحريق أثارًا على واجهات المنازل المجاورة، وتفحم سلوك الكهرباء في الشارع.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365"، إن النيران امتدت للمنازل المجاورة والأمامية للمخبز، وتعرض أحد المواطنين لكسر في الساق، وإصابة البعض بحروق طفيفة واختناقات.

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في المقابل سجل مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، إصابة 11 شخصًا باختناقات نتيجة استنشاقهم الأدخنة.

وشب حريق مروع في مخزن بلدي بمدينة فوه في كفرالشيخ، اليوم السبت، وامتدت النيران إلى الشقق المجاورة للمخبز، وسيارة نصف نقل، فيما قضت النيران على محتويات المخبز بالكامل.

وتمكن رجال الجماية المدنية، من التعامل مع الحريق وإخماده، وبالمعاينة تبين إن أسباب الحريق انفجار خزان سولار.