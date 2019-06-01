بالصور- محافظ بورسعيد يستقبل رابع العالم في الكيمياء الحيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، ابن بورسعيد الشاب "روماني أشرف"، الطالب بالصف الرابع بالمدرسة الفنية الثانوية الصناعية المتقدمة ببورفؤاد، والفائز بالمركز الرابع على مستوى العالم في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة، فرع الكيمياء الحيوية، والتي أقيمت بولاية أريزونا الأمريكية.

وأكد المحافظ، خلال استقباله للطالب ووالده بمكتبه بديوان عام المحافظة، اعتزاز بورسعيد وفخرها به وبانجازه الطيب الذي يحسب لمصر ولبورسعيد والوطن العربي بأسره.

وأشار محافظ بورسعيد لعزم المحافظة توفير الدعم اللازم للطالب من أجل مواصلة تفوقه وأبحاثه والمشاركة في جميع المسابقات الدولية المقبلة بالخارج، موجها بمخاطبة وزارتي الدفاع والبحث العلمي بانجاز الطالب البورسعيدي والذي شرف مصر ومنظومتها التعليمية، لتقديم الدعم اللازم له الفترة المقبلة.