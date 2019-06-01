السفير الإسباني بأنقرة: ندرس تمديد نشر صواريخ "باتريوت" في تركيا

قال السفير الإسباني لدى أنقرة، خوان غونزاليس باربا، إن العلاقات بين بلاده وتركيا في تطور دائم يستند على الصداقة، متحدثا عن منظومة صواريخ "باتريوت" الإسبانية الموجودة جنوبي تركيا.
وأضاف " أن بلاده نشرت منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في قاعدة إنجيرليك بولاية أضنة، بناء على طلب تركيا من حلف شمال الأطلسي "الناتو" عام2015.
وأوضح خوان غونزاليس باربا أن مدريد تدرس تمديد فترة نشر صواريخ "باتريوت" 6 أشهر إضافية جنوبي تركيا، بهدف توفير الدفاع الجوي للأخيرة.
وأشار في حديثه إلى أن جذور علاقات البلدين تمتد إلى عام 1782 حيث وقعت الإمبراطورية العثمانية والإسبانية اتفاقية صداقة،
وعلى الصعيد التجاري، صرح السفير الإسباني بأن حجم التبادل التجاري بين أنقرة ومدريد بلغ 13 مليار يورو العام 2018، وسط مواصلة البلدين الاستثمارات المتبادلة بينهما.
وأفاد باربا بوجود العديد من الشركات الإسبانية التي تنشط في تركيا، وبالأخص في مجال البنوك والتأمين.
واختتم السفير الإسباني حديثه بالتأكيد على دعم بلاده لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مبينا أن ذلك سيعود بالفائدة للطرفين.
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