كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استثمارات الصين فى شرق أفريقيا تقارب 3 مليارات دولار فى 7 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قفزت الاستثمارات الصينية المباشرة المتدفقة إلى تجمع بلدان شرق أفريقيا لتقارب 3 مليارات دولار خلال الفترة من 2011 إلى 2017، وحصدت كينيا نصيب الأسد منها باستثمارات قيمتها 3ر1 مليار دولار تلتها تنزانيا التى تلقت 890 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وذكرت الإحصاءات التى أصدرتها منظمة (التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة) UNCTAD أن أوغندا تلقت فى السنوات السبع المشار إليها 536 مليون دولار، وأصبحت خلال السنوات الخمس الأخيرة شريكاً رئيسياً للصين فى المنطقة، حيث ضخت استثماراتها فى قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات.

أما بوروندي، فقد تلقت استثمارات مباشرة من الصين بلغت 91ر9 مليون دولار خلال الفترة نفسها، بينما استقبلت دولتا جنوب السودان ورواندا 39 مليوناً و18 مليوناً على التوالى فى الفترة محل المقارنة.

أما على صعيد قارة أفريقيا، فقد تصدرت زامبيا دول القارة فى تلقيها للاستثمارات الصينية المباشرة خلال الفترة من 2011 إلى 2017 بنصيب 6ر1 مليار دولار، تلتها غانا ونيجيريا باستثمارات بلغت 22ر1 مليار و03ر1 مليار على التوالي.