كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يدعم "بوريس جونسون" لرئاسة الحكومة البريطانية خلفا لـ"ماى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدخل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في الاضطرابات السياسية الداخلية في بريطانيا من خلال دعم "بوريس جونسون" المؤيد لبريكسيت لخلافة تيريزا ماي كرئيس للوزراء ، في خرق لاتفاقية عشية زيارة الدولة للرئيس إلى المملكة المتحدة، وفقاً لصحيفة "تايم" الأمريكية اليوم.

وأصر ترامب على أنه لا يعطي تأييدًا تامًا لأي واحد من المرشحين الـ 12 ليصبح زعيماً لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، لكنه قال إن جونسون "سيكون ممتازًا" وسيقوم "بعمل جيد جدًا" بإدارة البلاد.

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وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة ذا صن، الصحيفة الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة: "أنا أحبه، لقد أحببته دائمًا". وأضاف :"لا أعرف أنه سيتم اختياره ، لكنني أعتقد أنه رجل جيد للغاية، شخص موهوب للغاية".

ويرفع تدخل الرئيس- قبل المأدبة مع الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنجهام، القواعد الدبلوماسية المعتادة ضد التعليق على المنافسات السياسية الداخلية للحلفاء.