أزمة “البام”.. بنشماش: رغم الضرر والشك فلا داعي للقلق.. أشعر بإشارات إيجابية

في كلمة له خلال افتتاح لقاء حزبي بتطوان، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعيش انقساما غير مسبوق، إنه “رغم الضرر الذي فتح المجال للشك، فإن الأمر لا يدعو إلى مزيد من الخوف والقلق والأزمة الراهنة سيتم تجاوزها بإذن الله”.

وأوضح بنشماش، في كلمته التي نشرها موقع الحزب أمس بالصوت والصورة، أنه يشعر أن هناك “إشارات تتحرك إيجابيا ستحملنا إلى انطلاقة وانبعاث جديدين”، مشيرا إلى أن “ذلك يتوقف على عمل مناضلات ومناضلي الحزب المؤمنين بالمشروع”.

وأضاف بنشماش مخاطبا أعضاء حزبه، “لا أراهن على أحد آخر، فالبام في حاجة إلى جهدكم ومبادرتكم ومشاركتكم”.

وبعد سلسة من القرارات التي اتخذها بنشماش، أبعد من خلالها عددا من قيادات الحزب، قال الأمين العام للبام، “إذا كنت قلت كفى، لنعد إلى القانون والصرامة، وهي الإجراءات التي جعلت الكثيرين يعتقدون أن كل ذلك يتم حتى لا ينظم المؤتمر الوطني للحزب، فإنني أؤكد من تطوان مرة أخرى على أن المؤتمر سينظم في وقته”.

وتحدث بنشماش عن ممارسات بحجم “المنكر”، وصلت حد عملية محاولة السطو على الحزب، خلال الاجتماع الأخير للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، بحسب تعبيره، مضيفا، “سننشر التسجيل الكامل لاجتماع اللجنة التحضيرية في الموقع الرسمي للحزب فور انتهاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات من عملها بهذا الخصوص”.