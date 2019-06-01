حجزت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، 568 ألف قرص من مخدر الإكستازي كانت مخبأة على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا.
وكشف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التفتيش المنجزة بواسطة الكلاب المدربة للشرطة مكنت من حجز هذه الكمية المهمة من الأقراص المخدرة، التي كانت مخبأة بعناية داخل العجلات الاحتياطية لشاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أسفرت عن توقيف سائق الشاحنة والسائق المساعد، البالغين من العمر على التوالي 48 و26 سنة، واللذان تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن باقي الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية.
وأوضح البلاغ نفسه أن إجهاض تسريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية إلى المغرب، يأتي في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة المخدرات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن طنجة يحبط عملية تهريب أكثر من 500 ألف قرص إكستازي كانت ستغرق مدن المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.