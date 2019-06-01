أمن طنجة يحبط عملية تهريب أكثر من 500 ألف قرص إكستازي كانت ستغرق مدن المغرب

حجزت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، 568 ألف قرص من مخدر الإكستازي كانت مخبأة على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا.

وكشف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التفتيش المنجزة بواسطة الكلاب المدربة للشرطة مكنت من حجز هذه الكمية المهمة من الأقراص المخدرة، التي كانت مخبأة بعناية داخل العجلات الاحتياطية لشاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أسفرت عن توقيف سائق الشاحنة والسائق المساعد، البالغين من العمر على التوالي 48 و26 سنة، واللذان تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن باقي الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية.

وأوضح البلاغ نفسه أن إجهاض تسريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية إلى المغرب، يأتي في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة المخدرات.